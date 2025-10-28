Die seit mehr als einem Jahr umkämpfte Festungsstadt Pokrowsk, ein Verkehrsknotenpunkt in der Ostukraine, steht nun möglicherweise kurz vor dem Fall an die russische Armee, so berichten ukrainische Medien. Nicht nur haben es mittlerweile mindestens 200 russische Soldaten ins Zentrum der Stadt geschafft, die vor dem Krieg rund 60 000 Einwohner hatte. Einem Militärbeobachter zufolge haben die Russen zudem Tausende Soldaten als Verstärkung dorthin geschickt.
Die Lage der Verteidiger in der Ostukraine ist offenbar dramatischer als offiziell dargestellt. Nun fällt wohl auch die seit einem Jahr umkämpfte und verkehrswichtige Stadt Pokrowsk an die Russen. Dann stünde ihnen der Weg nach Westen offen, in Richtung weiterer wichtiger Städte.
Von Florian Hassel, Belgrad
