Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen mutmaßlichen Spion festnehmen lassen, der für Russland tätig gewesen sein soll. Der Mann soll „spätestens seit Mai 2025 von Deutschland aus fortlaufend in Kontakt zu einem russischen Geheimdienst“ gestanden haben, teilte die Karlsruher Behörde mit.

Den Angaben zufolge wurde er am Dienstag in Berlin festgenommen, außerdem wurden seine Wohnung und die einer nicht tatverdächtigen Person durchsucht. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt den Mann, „seinem Führungsoffizier zahlreiche Informationen unterschiedlicher Art“ übermittelt zu haben, darunter Angaben über die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine und über die deutsche Rüstungs- und Verteidigungsindustrie, die Drohnen und Roboter entwickelt.

Der Mann soll auch Fotos von Militärkonvois weitergeleitet haben

Außerdem soll der Verdächtige wiederholt Fotos von öffentlichen Gebäuden in Berlin oder von militärischen Konvois auf Autobahnen weitergeleitet haben – darunter auch von dem „Konvoi eines Nato-Staates“. Seinen Kontaktmann beim russischen Geheimdienst soll er zudem über geeignete Sabotageobjekte in Deutschland informiert und angeboten haben, Personen für eine Sabotage- und Spionagetruppe zu rekrutieren.

Der mutmaßliche Spion soll heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der ihm den Haftbefehl eröffnet und über die Untersuchungshaft entscheidet.