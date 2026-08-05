Bei einem schweren russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und die umliegende Region sind mindestens siebzehn Menschen getötet worden. Mehr als 40 Menschen seien zudem verletzt worden, teilten die ukrainischen Behörden am Mittwoch mit. Demnach zerstörten die Einschläge Lagerhäuser und Logistikzentren großer Einzelhandelsunternehmen. In der Nacht erschütterten zahlreiche Explosionen das Gebiet. In den vergangenen Wochen hatte Russland seine Luftangriffe verstärkt, Kiew wurde etwa alle drei bis vier Tage mit Raketen attackiert.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erklärte, der Mangel an Raketenabwehrsystemen habe erneut Menschenleben gekostet.