Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind Behördenangaben zufolge mindestens sieben Menschen getötet worden. In der südöstlichen Stadt Dnipro kamen bei einem Raketenangriff auf ein ⁠Privatunternehmen fünf Menschen ums Leben, wie die örtliche Verwaltung am Montag mitteilte. Zudem seien 28 weitere Personen verletzt ‌worden, erklärte Regionalgouverneur Olexander Handscha ‌auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Bei einem Drohnenangriff auf einen Kleinbus in der südlichen Stadt Saporischschja wurden zwei Menschen getötet und sechs weitere verletzt, darunter ein Kind, wie Regionalgouverneur Iwan Fedorow ‌auf Telegram schrieb. Der ‌russische Machthaber ‌Wladimir Putin hatte am Sonntag einen Vorschlag der Ukraine zurückgewiesen, die gegenseitigen Angriffe mit Waffen größerer Reichweite zu ‌stoppen. Moskau sehe darin lediglich einen Versuch, die ukrainischen Truppen an der Front zu entlasten.