Russland und die Ukraine haben sich am Sonntag gegenseitig den Bruch der von den USA vermittelten Feuerpause vorgeworfen. Der ukrainische Generalstab teilte mit, in den vergangenen 24 Stunden habe es 147 Gefechte an der Front gegeben. Die regionalen Gouverneure und die Polizei erklärten, in den Regionen Saporischschja, Dnipropetrowsk und ⁠Cherson sei jeweils ein Mensch durch Drohnenangriffe ums Leben gekommen. Zudem berichteten sie von Verletzten unter der Zivilbevölkerung durch russische Drohnen- und Artillerieangriffe. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe in der Nacht mit 27 Langstreckendrohnen angegriffen. Dies sei eine geringere Zahl als üblich. Die ‌Luftabwehr habe alle Drohnen abgefangen.

Das russische Verteidigungsministerium warf ‌der Ukraine vor, die Waffenruhe durch Drohnen- und Artillerieangriffe auf russische Truppen verletzt zu haben, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Die russischen Streitkräfte hätten in den vergangenen 24 Stunden 57 ukrainische Drohnen abgeschossen. Das Ministerium teilte weiter mit, Moskau halte sich an die Feuerpause. Die russischen Truppen hätten jedoch auf die ukrainischen Aktionen in gleicher Weise reagiert und Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern und Mörsern ausgeführt.

Russland und die Ukraine hatten einer von den USA vermittelten Waffenruhe über drei Tage von Samstag ‌bis Montag zugestimmt. Die Vereinbarung sollte zudem den Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen umfassen. Vertreter der ukrainischen Regierung äußerten sich zu möglichen ‌Verstößen gegen diese Waffenruhe zunächst nicht öffentlich. ‌Bereits in der vergangenen Woche hatten beide Seiten separate Feuerpausen angekündigt, sich jedoch kurz darauf gegenseitig beschuldigt, diese gebrochen zu haben.