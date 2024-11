Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij am 1000. Kriegstag erstmals russisches Gebiet mit weiterreichenden US-Raketen angegriffen. Dabei handelte es sich um die russische Grenzregion Brjansk. Die ukrainischen Streitkräfte verfügten über die US-Raketen vom Typ ATACMS genauso wie über eigene Fähigkeiten und würden diese auch nutzen, bestätigte Selenskij am Dienstag russische Angaben. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die Luftabwehr habe fünf von sechs Raketen vom Typ ATACMS abgeschossen, eine Rakete sei beschädigt worden. Die Regierung in Moskau verurteilte das Vorgehen als Beweis dafür, dass der Westen den Konflikt eskalieren wolle. Zugleich vollzog Präsident Wladimir Putin die bereits seit Längerem geplante Änderung der Nukleardoktrin dahin gehend, dass die Schwelle für einen Atomschlag herabgesenkt wurde.