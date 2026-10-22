Die Nato will der Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge den Kauf von Waffen, Munition und militärischer Ausrüstung über ihre zentrale Beschaffungsagentur ermöglichen. Dadurch könnte die Regierung in Kiew Rüstungsgüter möglicherweise schneller und kostengünstiger erhalten, berichtet die Financial Times. Die Vereinbarung biete der Ukraine einen strukturierteren Rahmen, um das breite Angebot der Agentur zu nutzen, sagt Jacqueline Borsboom, eine Direktorin der Nato-Beschaffungsagentur NSPA, dem Blatt. Dazu gehörten Fachwissen und Unterstützung bei der Beschaffung sowie der Zugang zu einer etablierten Industriebasis.
Unterdessen wurde bekannt, dass Russland und die Ukraine die Leichen von im Krieg getöteten Soldaten austauschen. Moskau übergibt dabei 252 Gefallene und erhält im Gegenzug 25 Leichen zurück, wie die amtliche belarussische Nachrichtenagentur Belta meldet.