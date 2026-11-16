Russland hat nach Angaben seines Präsidialamts einer Teilnahme europäischer Vertreter an der nächsten Runde der Ukraine-Friedensgespräche nicht zugestimmt. Kreml-Berater Juri Uschakow widersprach damit am Montag Äußerungen von US-Unterhändlern, wonach Moskau zu einer Einbindung Europas bereit sei. Uschakow ging gegenüber Journalisten nicht direkt auf diese Aussagen ein. „Derzeit wird darüber gesprochen, die nächste Runde in einem trilateralen Format abzuhalten“, sagte er. „Diese Gespräche wurden vor einigen Tagen in Abu Dhabi wieder aufgenommen, und es wurde beschlossen, sie fortzusetzen. Über den Termin gibt es noch keine Einigung, und über eine Erweiterung des Formats reden zwar einige Leute, mit uns wurde dies aber nicht abgesprochen.“

Bevor dies geschehen könne, müsse noch sehr viel getan werden, sagte Uschakow auf die Frage, was geschehen müsse, damit Russland einer europäischen Beteiligung zustimmt. „Insbesondere könnte es notwendig sein, eine oder mehrere weitere Runden trilateraler Gespräche abzuhalten.“ Eine Einbindung hänge davon ab, dass Russland „ein klares Signal von den Europäern erhält, was sie wollen und welchen konstruktiven, konkreten Beitrag sie zu einer erfolgreichen Lösung in der Ukraine leisten können“, erklärte er.

Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA hatten in der vergangenen Woche in Abu Dhabi erstmals seit neun Monaten Gespräche geführt. Die beiden US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner trafen anschließend den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Sie erklärten danach, er habe einer Teilnahme Europas an der nächsten Verhandlungsrunde zugestimmt.