Die Ukraine hat Medienberichten zufolge den USA einen überarbeiteten Friedensplan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs vorgelegt. Der US-Sender ABC News berichtete unter Berufung auf die Regierung in Kiew, der 20-Punkte-Plan enthalte „einige neue Ideen“ bezüglich der von Russland beanspruchten ukrainischen Gebiete und der Kontrolle über das Atomkraftwerk Saporischschja. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigte sich überzeugt davon, dass US-Präsident Donald Trump einen Frieden in der Ukraine nur mit den Europäern zusammen erreichen wolle. Es werde am Wochenende weitere Gespräche geben, erläuterte er: „Und dann wird es möglicherweise zu Beginn der nächsten Woche hier in Berlin ein Treffen geben.“ Ob die US-Regierung daran teilnehmen werde, hänge vom Verlauf der weiteren Gespräche ab. Er sei „einigermaßen zuversichtlich“, sagte Merz, der mit europäischen Verbündeten am Mittwoch mit Trump telefoniert hatte.
