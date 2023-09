Die Theologin Margot Käßmann fühlt sich durch den Krieg in der Ukraine an Verdun im Ersten Weltkrieg erinnert. Bei der Schlacht um Verdun im französischen Nordosten seien 1916 mehr als 300.000 junge Männer sinnlos ums Leben gekommen, sagte Käßmann laut Redemanuskript auf der Kundgebung des Stuttgarter Bündnisses "Stoppt das Töten in der Ukraine" am Sonntag auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Mit Sorge sehe sie "eine beispiellose Militarisierung in Denken, Politik und Sprache", sagte Käßmann. Hinter Begriffen wie Tapferkeit, Heldenmut, und totaler Sieg verbärgen sich Menschen und unermessliches Leid. "Wir fordern die Bundesregierung auf, alle Kraft einzusetzen, damit massive internationale diplomatische Kraftanstrengungen zu einem Waffenstillstand und anschließenden Verhandlungen führen." Das Bündnis "Stoppt das Töten in der Ukraine" ist ein Zusammenschluss von Personen aus Kirchen, Gewerkschaften, Kunst und Kultur.