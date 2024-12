Die EU-Staaten haben sich wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf ein neues Paket mit Sanktionen verständigt. Es soll vor allem schärfer gegen Russlands Schattenflotte für den Transport von Öl und Ölprodukten vorgegangen werden, wie Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur sagten. So soll mehr als 50 weiteren Schiffen das Einlaufen in Häfen in der EU verboten werden. Das 15. Sanktionspaket sieht auch Handelsbeschränkungen gegen mehr als 30 weitere Akteure vor, die nach EU-Erkenntnissen Verbindungen zum Verteidigungs- und Sicherheitssektor Russlands unterhalten. Darunter sollen erneut auch welche mit Sitz in China sein, die zum Beispiel an der Herstellung von Drohnen für den russischen Krieg gegen die Ukraine beteiligt sind. Auch ist nach Angaben der derzeitigen ungarischen EU-Ratspräsidentschaft geplant, gegen etliche weitere Personen Einreiseverbote und Vermögenssperren zu erlassen.