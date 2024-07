Von Sebastian Gierke

Als vor knapp zwei Monaten, am 10. Mai, etwa 30 000 russische Soldaten über die Grenze in die Region Charkiw vordrangen, brach auf ukrainischer Seite Chaos aus. In den ersten Tagen konnte die Ukraine kaum nennenswerten Widerstand organisieren. Obwohl der Angriff lange erwartet worden war, schienen die Ukrainer überrascht gewesen zu sein. Nach zwei Tagen hatten die russischen Invasoren bereits die Ortschaft Wowtschansk, etwa acht Kilometer hinter der Grenze, erreicht. Nach vier Tagen war der Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte in der Region Charkiw gefeuert.