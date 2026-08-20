Bei russischen Luftangriffen auf Kiew und die umliegende Region sind am Donnerstag nach Behördenangaben mindestens 14 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe in der Nacht Dutzende ballistische Raketen, Marschflugkörper und Hyperschallraketen sowie 168 Drohnen abgefeuert. Die Luftabwehr fing demnach fast 90 Prozent der Drohnen und die meisten Marschflugkörper ab. Die schnelleren ballistischen Raketen schlugen jedoch alle ein und richteten schwere Schäden an. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warf den westlichen Verbündeten vor, durch Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrraketen Leben zu gefährden.