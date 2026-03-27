Die Linke ist nach eigenen Angaben Opfer einer schweren Cyberattacke geworden und vermutet dahinter russischsprachige Hacker. Man habe am Donnerstag sofort reagiert und Teile der IT-Infrastruktur vom Netz genommen, teilte Bundesgeschäftsführer Janis Ehling mit. „Nach derzeitigen Erkenntnissen zielen die Täter darauf ab, sensible Daten aus dem inneren Bereich der Parteiorganisation sowie personenbezogene Informationen von Mitarbeitenden der Parteizentrale zu veröffentlichen“, erklärte Ehling. Ob dies gelungen sei, lasse sich noch nicht beurteilen. „Ein entsprechendes Risiko besteht jedoch.“ Nicht betroffen sei dagegen die Mitgliederdatenbank. Hier hätten die Täter keine Daten erbeutet. Man stehe nun in engem Austausch mit den Behörden und habe Strafanzeige erstattet.