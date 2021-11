Ein an der russischen Botschaft in Berlin akkreditierter Diplomat ist Mitte Oktober tot auf der Straße vor dem Gebäudekomplex aufgefunden worden. Wie der Spiegel berichtet, fanden Polizisten den leblosen Körper auf dem Gehweg der Behrensstraße, an der etwa die Konsularabteilung liegt. Offenbar war der Mann aus einem oberen Stockwerk gestürzt. Der 35-Jährige war seit Sommer 2019 als Zweiter Botschaftssekretär in Berlin akkreditiert. Den deutschen Sicherheitsbehörden galt er laut Spiegel aber als getarnter Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Die Umstände des mutmaßlichen Sturzes und die Todesursache seien "unbekannt". Die russische Botschaft spricht von einem "tragischen Unfall", der nicht kommentiert werde.