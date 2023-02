Die Ukraine produziert nach den jüngsten Schäden an der Infrastruktur durch russische Raketenangriffe nach Angaben von Energieminister Herman Haluschtschenko wieder mehr Strom. Die Produktion am Sonntag entspreche der verbrauchten Menge, teilte er mit. Nach dem Abschluss von Reparaturarbeiten seien Kapazitäten von Atomkraftwerken wieder am Netz. Zugleich gebe es aber immer noch Stromausfälle in einigen Gebieten. Seit Mitte Oktober greift Russland mit Raketen die Energieanlagen in der Ukraine an. Zuletzt gab es solche Attacken am Freitag. Russland verliert in der Ukraine nach britischen Angaben so viele Soldaten wie seit den Anfangstagen des Angriffskriegs nicht mehr, erklärte das britische Verteidigungsministerium. Im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage habe es 824 russische Tote oder Verletzte täglich gegeben.