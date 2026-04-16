Bei massiven russischen Angriffen in der Ukraine sind in der Nacht auf Donnerstag mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Russland verdiene keine Lockerung der globalen Politik oder die Aufhebung von Sanktionen, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in sozialen Medien. Er hatte zuvor bei einer Europa-Reise für neue militärische Hilfen der westlichen Staaten gedankt. Russland kritisiert die Waffenlieferungen als Eskalation in dem Krieg. Die Militärführung in Moskau überzog mehrere Regionen der Ukraine als Antwort erneut mit schweren Luftschlägen. Selenskij sprach unter Berufung auf die Luftwaffe von fast 700 Drohnen sowie von Raketen und Marschflugkörpern, die Russland eingesetzt habe. Die meisten ballistischen Raketen zielten demnach auf die Hauptstadt Kiew. Auch die Großstädte Dnipro im Zentrum des Landes und Odessa im Süden wurden angegriffen.