Nach dem Besuch von CIA-Chef John Ratcliffe in Moskau hat der Kreml am Mittwoch Hoffnungen auf eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und Russland gedämpft. Bilaterale Gespräche zwischen den Geheimdiensten gebe es zwar auch in den schwierigsten Momenten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Es sei aber noch zu früh, um zu sagen, inwieweit dies dazu beitragen könne, das Verhältnis zwischen beiden Ländern aus der gegenwärtigen „tiefen Krise“ herauszubringen. Eine Begegnung Ratcliffes mit Präsident Wladimir Putin habe es nicht gegeben, teilte Peskow mit.