In sehr hohem Alter ist Ruprecht von Butler noch einmal zum Ort jenes Geschehens gefahren, das ihn sein langes Leben lang nie mehr losgelassen hat. Im schlesischen Dobersdorf legten deutsche Panzer im Frühjahr 1945 einen Hinterhalt für eine Kolonne sowjetischer T-34-Tanks, mit im Gefecht war der blutjunge Soldat von Butler. Die Russen erlitten hohe Verluste, es gab viele Gefallene, gestorben in brennenden Panzern. Fast 80 Jahre später also legte Ruprecht von Butler dort einen Kranz nieder im Gedenken „an die gefallenen russischen, polnischen und deutschen Soldaten“.

Ruprecht von Butler, geboren Ende 1928, hat früher und intensiver als viele andere frühere Soldaten der Wehrmacht über den Krieg nachgedacht, in dem er, für einige wenige Monate noch, Wehrpflichtiger und Soldat für eine falsche Sache und ein Mordregime war. Er stammte aus einer alten Adelsfamilie, deren soldatische Tradition bis ins 12. Jahrhundert zurückgeht und bis in die Gegenwart reicht, beide seiner Söhne wurden wie er Generäle der Bundeswehr.

Die Gnade der Geschichte

Als Ruprecht von Butler 1960 wie sein Bruder Peter in die neue Bundeswehr ging, tat er das mit der festen Überzeugung, dass der Staatsbürger in Uniform und die junge deutsche Demokratie die richtige Konsequenz aus dem Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus waren. In seiner Offiziersprüfung schrieb er: In Deutschland „sind im mißverstandenen Gehorsam unvorstellbare Untaten geschehen“. Mit den Feinden von gestern – Amerikanern, Briten oder Belgiern – gemeinsam in einem Militärbündnis freier Nationen zu dienen, betrachtete er stets als Gnade der Geschichte und als Verpflichtung.

Die ersten Jahre seiner Karriere verbrachte er im herben Klima der Panzergrenadiere. Gerade in solchen Verwendungen waren junge Offiziere wie Ruprecht von Butler so wichtig für das in Deutschland so neue Unternehmen, Militär und demokratische Gesellschaft zusammenzuführen. 1973 ging er ins Bonner Verteidigungsministerium, 1977 erhielt er das Kommando über die Kampftruppenschule I in Hammelburg.

Vier Jahre später wurde er Befehlshaber des Wehrbereichskommandos V in Stuttgart, wo er vor der sicher ungewöhnlichsten Aufgabe seiner Laufbahn stand: In den frühen Achtzigern gab es Massendemonstrationen gegen die Nato-Nachrüstung, Straßenproteste, Blockaden von Kasernen und US-Stützpunkten. Ruprecht von Butler verhandelte in Mutlangen mit Wortführern der Friedensbewegung.

Ruprecht von Butlers ausgleichendes Temperament, sein Bürgersinn und seine Fähigkeit, stets auch nach Motiven der anderen Seite zu fragen, schützten ihn vor einfachen Feindbildern. Er kooperierte eng und mit menschlicher Wertschätzung etwa mit Jörg Zink, einem bekannten Pastor der Friedensbewegung, gemeinsam sorgten sie dafür, dass es nicht zur Gewalt kam; zu Zink sagte Butler einmal: „Wir beide glauben, den richtigen Weg zu gehen“, das Ziel sei dasselbe: „Frieden in Europa“.

1985 erhielt er das Große Verdienstkreuz und ging in den Ruhestand. Geistig hoch interessiert, lebte und wirkte er fortan auf den alten Familiensitzen im fränkischen Heldritt, Bayern, und in Thüringen. Für den 28. Dezember lud er noch Familie und Wegbegleiter, Freunde und Freundinnen zur Feier seines 100. Geburtstags ein. Doch dazu ist es nicht mehr gekommen: Wie die Familie nun mitteilte, ist Ruprecht von Butler kurz vor Weihnachten gestorben.