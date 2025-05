Das rumänische Verfassungsgericht hat einen Antrag auf Annullierung der Präsidentschaftswahl vom 18. Mai als unbegründet abgewiesen. Die Entscheidung gegen die Anfechtung durch den unterlegenen rechtspopulistischen Kandidaten George Simion sei einstimmig erfolgt, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Simion hatte die Annullierung beantragt mit der Begründung, das Nachbarland Moldau und Frankreich hätten sich in die Wahl eingemischt.Der EU-Kritiker und Gegner weiterer Militärhilfe für die Ukraine war nach seinem Erfolg in der ersten Runde am 4. Mai als Favorit in die Stichwahl am Sonntag gezogen, die dann aber der pro-europäische Bukarester Bürgermeister Nicusor Dan gewonnen hat.