Von Verena Mayer, Wien

Immer mehr Menschen strömten am Sonntagabend auf den Bulevardul Regina Elisabeta in der Bukarester Innenstadt, wo Nicușor Dan seine Wahlkampfzentrale hat. Als der liberale Kandidat dann nach Mitternacht auf den Balkon des Hotels Cișmigiu trat und klar war, dass er die Präsidentenwahl mit 53,6 Prozent gewonnen hat, schwenkten Tausende Rumänien- und Europa-Fahnen oder riefen: „Russland, vergiss nicht, Rumänien gehört dir nicht!“ Auf den Videos aus dieser Nacht sieht man, wie sich in den Straßen von Bukarest eine große Anspannung löst.