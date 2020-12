Bei der Parlamentswahl in Rumänien lagen die oppositionellen Sozialdemokraten (PSD) am Sonntag laut Prognosen leicht vorn. Dem Meinungsforschungsinstituts Curs-Avangarde zufolge käme die Partei auf 30,5 Prozent im Abgeordnetenhaus. Auf Platz zwei würde mit 29 Prozent die regierende Partei PNL (Bürgerliche) des Ministerpräsidenten Ludovic Orban liegen. Platz drei ginge an das neue öko-liberale Parteienbündnis USR-Plus mit 15,9 Prozent. PNL und USR erwägen eine Regierungskoalition, jedoch müssten sie für eine absolute Mehrheit einen dritten Partner finden, sollten sich die Prognosen bestätigen. Überraschend schaffte die ultra-nationalistische Partei AUR den Sprung ins Parlament.