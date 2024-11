Der rechtsextreme Călin Georgescu, der in dem Umfragen vor der Wahl kaum eine Rolle gespielt hatte, hat es in die Stichwahl geschafft – und damit ein Mann, der Faschisten und Antisemiten verehrt und als prorussisch und antiwestlich eingestellt gilt. Mit Elogen auf den rumänischen Diktator in der NS-Zeit, Marschall Ion Antonescu, und den Anführer der faschistischen Partei „Eiserne Garde“, Corneliu Zelea Codreanu, hatte er einen Skandal verursacht, nach dem die Generalstaatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Volksverhetzung einleitete.

Aus dem Stand 23 Prozent der Stimmen

Georgescu kam bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl quasi aus dem Nichts und holte laut der rumänischen Nachrichtenwebseite Digi24 aus dem Stand 23 Prozent, während der amtierende Ministerpräsident und Präsidentschaftsbewerber der regierenden Postkommunisten (PSD), Marcel Ciolacu, mit 19,16 nur auf dem dritten Platz landete.

Es war erwartet worden, dass der seriöse, wenn auch mäßig beliebte Ministerpräsident das Bewerberfeld anführen würde. Rumänien hat eine florierende Wirtschaft und ist ein wichtiger Nato-Partner. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Rumänien demnächst auch die Vollmitgliedschaft im Schengen-Raum erhält. Dennoch kam der 62-jährige Neofaschist Georgescu auch bei den Auslandsrumänen auf den ersten Platz.

Mit gerade mal ein paar Tausend Stimmen mehr als Ciolacu schaffte es die weitgehend unbekannte, liberalkonservative Elena Lasconi auf den zweiten Platz; sie erreichte 19,7 Prozent. Die bürgerliche Partei PNL, die in der Nachwende-Geschichte Rumäniens immer eine wichtige Rolle gespielt hatte und der auch der scheidende Präsident angehört, spielt hingegen praktisch keine Rolle mehr. Sie regierte zuletzt in großen Koalitionen mit den Sozialdemokraten und hatte per Rotation das Amt des Ministerpräsidenten an Ciolacu übergeben.

Damit sind ein absoluter Newcomer und eine unerfahrene konservative Politikerin nun in der Stichwahl am 8. Dezember – eine Woche nach der Parlamentswahl, die für das kommende Wochenende angesetzt ist. Der bisherige Staatschef, Klaus Johannis, durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.

Georgescu hat für die UN im Bereich Umweltschutz gearbeitet

Der Neofaschist Georgescu hat keine Partei und keine politische Bewegung hinter sich; seinen Wahlkampf hatte er vor allem auf der sozialen Plattform Tiktok gemacht, er hatte in Rumänien ganze Massen von hetzerischen Posts verbreitet. Unterstützt wurde er dabei auch von Sputnik, dem Propagandasender der Russischen Föderation. Politikbeobachter nicht nur in Rumänien halten es für äußerst wahrscheinlich, dass er im Wahlkampf massive Hilfe aus Moskau bekam.

Rumänische Medien berichten, dass die Zentrale Wahlbehörde den rechtsextremen Bewerber um das Präsidentschaftsamt kurz vor der Wahl angewiesen habe, seine Posts von den sozialen Medien zu entfernen, da sie nicht als Wahlwerbung gekennzeichnet gewesen wären.

Politisch ist Georgescu kein Unbekannter, war aber immer im Umfeld nationalistischer Parteien unterwegs gewesen. So habe der Agrarwissenschaftler, wie wiederum Digi24 berichtet, im Laufe seines Berufslebens mehrere Positionen im Außen- beziehungsweise Umweltministerium gehabt und für die UN im Bereich Umweltschutz gearbeitet. Heute präsentiere er sich als Experte für nachhaltige Entwicklung und sei außerordentlicher Professor an der Universität Pitești.

Eine politische Kooperation mit der nationalistischen, prorussischen Partei AUR scheiterte, die ihn zuvor zweimal als Ministerpräsident nominiert hatte. Danach machte Georgescu auf eigene Rechnung weiter. Dennoch will AUR ihn in der Stichwahl unterstützen. Nun muss sich zeigen, ob das dezimierte, prowestliche Lager in der Stichwahl erfolgreich dagegenhalten kann.