Als Präsident trat der ehemalige Physiklehrer dann unter dem Slogan „România Educată“, gebildetes Rumänien, für Reformen im Schulwesen ein. Kurz: Klaus Johannis galt als Hoffnungsträger der rumänischen Politik.

Zehn Jahre später ist nicht nur diese Hoffnung verpufft. Johannis will am Mittwoch als Präsident zurücktreten, auch um einem Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen. Er lege sein Amt nieder, „um Rumänien und den rumänischen Bürgern eine Krise zu ersparen“, so erklärte er Anfang der Woche.

Entzündet hat sich der Konflikt an dem Rechtsextremen Călin Georgescu

Sein Rücktritt ist Symptom und Auswirkung der schwersten politischen Krise, die Rumänien seit Jahrzehnten erlebt. Sie begann damit, dass im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl im November nicht wie erwartet die Kandidaten der sozialdemokratischen PSD und der nationalliberalen PNL vorn lagen – Johannis gehört der PNL an, die zusammen mit der PSD und einer Kleinpartei der ungarischen Minderheit eine Regierung bildet. Stattdessen gewann wie aus dem Nichts ein Mann, den nicht einmal Politikexperten auf dem Zettel hatten: der rechtsextreme Călin Georgescu.

Unter den schillernden Figuren der extremen Rechten, die derzeit in vielen europäischen Ländern an die Macht drängen, dürfte Georgescu die schillerndste sein. Der Agrarwissenschaftler hatte nicht nur in den Neunzigern einige Ämter in rumänischen Ministerien inne und in den USA sowie auf einem Gutshof in Österreich gelebt. Er bezeichnete auch zwei rumänische Faschisten als „Helden“: Hitlers Verbündeten Ion Antonescu und den militanten Antisemiten Corneliu Codreanu, der sich in den 1930ern als Messias verehren ließ. Und er vertritt esoterische Verschwörungsideologien, riet etwa im Kampf gegen das Coronavirus zum Trinken von Wasser, um spirituelle Kräfte zu erlangen.

Außerdem hat Georgescu offenbar sehr spezielle Helfer. Seinen Wahlerfolg verdankte er unter anderem einer Kampagne auf Tiktok, die von russischen Kräften orchestriert worden sein soll. Dies legen jedenfalls Informationen des rumänischen Geheimdienstes nahe, die Präsident Johannis kurz nach der Wahl deklassifizieren und veröffentlichen ließ. Die Folge: Das rumänische Verfassungsgericht annullierte die Präsidentschaftswahl, weil der Wahlsieg Georgescus durch russischen Einfluss zustande gekommen sei. Im Frühjahr muss noch mal gewählt werden.

Johannis symbolisiert jetzt alles, was schiefläuft in der rumänischen Politik

Die Entscheidung des Verfassungsgerichts ist umstritten. Wahlen können normalerweise nur annulliert werden, wenn beim Wahlvorgang oder der Stimmenauszählung etwas nicht rechtmäßig verlaufen ist oder Rechte von Wahlbewerbern verletzt wurden. Hier aber traf das Verfassungsgericht eine inhaltliche Aussage, die für viele nicht nachvollziehbar ist. Und von der manche befürchten, sie könne die Türen zu weiteren Eingriffen in die demokratischen Prozesse öffnen. Dazu kommt, dass Georgescu wohl nicht mehr wird antreten dürfen, bei Rumäninnen und Rumänen im In- und Ausland aber sehr populär ist. Anfang des Jahres haben in Bukarest bereits Tausende gegen die Annullierung seines Wahlsiegs protestiert.

Ein Mann mit einer rumänischen Flagge durchbricht bei einer Demo von Georgescu-Anhängern die Polizeiketten vor dem Regierungssitz in Bukarest. (Foto: Alexandru Dobre/AP)

Mittendrin steht Präsident Klaus Johannis. Er darf eigentlich nur zwei Amtsperioden à fünf Jahre regieren, blieb nach der Aufhebung der Präsidentschaftswahl aber weiter im Amt. Dies brachte ihm viel Kritik der rechten und extrem rechten Opposition ein, die ihm einen „Staatsstreich“ vorwarf. Es gab mehrere Anträge, ihn aus dem Amt zu entfernen, denen sich am Ende auch Abgeordnete der liberalen Partei USR anschließen wollten.

Damit sei der Druck auf Johannis zu groß geworden, sagt Florian Kührer-Wielach, Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München. Ein Amtsenthebungsverfahren hätte mehrere Phasen durchlaufen, bis hin zu einer Volksabstimmung, was das ohnehin schon bröckelnde Vertrauen in Rumäniens demokratische Prozesse womöglich weiter geschwächt hätte. In der spannungsgeladenen Situation sei der frühere Hoffnungsträger mit den deutschen Tugenden zur Symbolfigur für alles geworden, was in der rumänischen Politik schiefläuft, so Kührer-Wielach. Interimspräsident wird der Verfassung gemäß nun der Senatsvorsitzende und Chef der PNL, Ilie Bolojan.