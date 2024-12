Bei der Parlamentswahl in Rumänien haben die regierenden Sozialdemokraten (PSD) Prognosen zufolge die meisten Stimmen erhalten. Sie würden sich damit gegen eine erstarkende rechtsextreme Bewegung durchsetzen, die die prowestliche Ausrichtung des Landes infrage stellt. Demnach kann die PSD mit 26 Prozent der Stimmen rechnen. Die rechtsextreme Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) käme auf 19 Prozent und kann damit ihre Stärke gegenüber der vergangenen Wahl vor vier Jahren mehr als verdoppeln. Das geht aus einer Nachwahlbefragung des unabhängigen Instituts Curs am Wahltag hervor. Eine Wählerbefragung des Instituts Sociopol geht in dieselbe Richtung.