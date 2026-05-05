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SüdosteuropaRumäniens proeuropäische Regierung gestürzt

Lesezeit: 2 Min.

„Stoppt den Bolojan-Plan“: Der gestürzte rumänische Ministerpräsident Ilie Bolojan vor der Misstrauensabstimmung am Dienstag im Parlament in Bukarest.
„Stoppt den Bolojan-Plan“: Der gestürzte rumänische Ministerpräsident Ilie Bolojan vor der Misstrauensabstimmung am Dienstag im Parlament in Bukarest. Vadim Ghirda/AP

Nach heftigem Streit um Sparmaßnahmen entzieht das Parlament in Bukarest der regierenden Koalition das Vertrauen. Bei Neuwahlen könnten die Rechtsextremisten siegen.

Von Tobias Zick, München

Nach nur zehn Monaten im Amt ist die rumänische Regierung unter der Führung des konservativen Ministerpräsidenten Ilie Bolojan am Ende. Das Parlament in Bukarest nahm am Dienstag mit deutlicher Mehrheit einen Misstrauensantrag an, den die Sozialdemokratische Partei PSD zusammen mit der rechtsextremen Allianz für die Vereinigung der Rumänien (AUR) eingebracht hatte.

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