Artikel per E-Mail versenden

Rumäniens sozialliberale Regierungskoalition ist zerbrochen. Der Vorsitzende des kleinen liberalen Koalitionspartners Alde, Calin Popescu Tariceanu, gab am Montag bekannt, seine Partei verlasse die Regierung der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Viorica Dancila (PSD). Im Fall eines Misstrauensantrags im Parlament wolle Alde mit anderen Oppositionsparteien gegen Dancila stimmen, so Tariceanu. Sein Amt als Senatsspräsident wolle er niederlegen. Er verzichte auf die Kandidatur bei der am 10. November geplanten Präsidentenwahl und unterstütze stattdessen die Kandidatur des unabhängigen Politikers Mircea Diaconu. Beobachter halten die Vorgänge für einen Schritt zur Neuordnung der politischen Kräfte.