In Rumänien ist die proeuropäische Regierungskoalition nach einem Streit über den Sparkurs zerbrochen. Sieben Minister der Sozialdemokraten (PSD) traten am Donnerstag aus dem Kabinett von Ministerpräsident Ilie Bolojan aus. Damit verliert der liberale Regierungschef Bolojan die parlamentarische Mehrheit.

Der Schritt gefährdet den rumänischen Zugang zu EU-Hilfen in Milliardenhöhe. Die PSD hatte Bolojan am Montag zum Rücktritt aufgefordert. Grund dafür sind dessen Pläne, ⁠die Staatsausgaben zu kürzen und das Haushaltsdefizit zu senken. Rumänien ist das Mitgliedsland mit dem höchsten Haushaltsdefizit in der Europäischen Union.

Bolojan lehnte einen Rücktritt jedoch ab. Er kündigte an, Übergangsminister aus den Reihen der verbleibenden Kabinettsmitglieder ‌zu ernennen. Diese können die Posten für ‌45 Tage besetzen, bevor das Parlament ein neues Kabinett bestätigen muss. Nun will die PSD in den kommenden Tagen einen Misstrauensantrag gegen Bolojan einbringen. Die Partei ist die stärkste Kraft im Parlament und könnte die Regierung mit Unterstützung der oppositionellen, rechtsextremen Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) stürzen. Die AUR ist die zweitgrößte Fraktion im Parlament und führt derzeit in allen Meinungsumfragen.

Keine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten

In einer Erklärung der Sozialdemokraten hieß es, die PSD sei bereit, eine neue proeuropäische Regierung ‌zu bilden. Man werde einen Ministerpräsidenten unterstützen, „der für die Probleme der Bürger ‌empfänglich“ sei. Bolojans Liberale ‌Partei hatte bereits am Dienstag eine weitere Koalition mit den Sozialdemokraten ausgeschlossen.

Ohne die PSD ist eine proeuropäische Mehrheit im Parlament nicht möglich. Bei Gesprächen mit dem zentristischen Präsidenten

Nicușor Dan am Mittwoch schlossen alle vier Koalitionsparteien eine Zusammenarbeit mit der ‌extremen Rechten aus. Sie konnten sich jedoch nicht auf einen Weg zur Fortsetzung der gemeinsamen Regierung einigen.

Nun droht politischer Stillstand, obwohl der Zugang zu EU-Mitteln und Krediten in Höhe von rund 27 Milliarden Euro auf dem Spiel steht. Die Koalition hatte sich zusammengeschlossen, um den Aufstieg ⁠der extremen Rechten aufzuhalten. Die PSD hat zuletzt jedoch ‌Wähler an die ‌AUR verloren und sich gegen die Sparmaßnahmen gestellt.