Von Tobias Zick

Es ist jetzt amtlich. In Rumänien darf ein in weiten Teilen der Bevölkerung beliebter Politiker, der russlandfreundliche Rechtsaußen-Kandidat Călin Georgescu, nicht erneut zur Präsidentschaftswahl antreten. Das hat das Verfassungsgericht des EU-Landes vergangene Woche entschieden. Zuvor hatte es bereits einen Wahlsieg Georgescus in erster Runde für ungültig erklärt.