Klaus Johannis bei der Stimmabgabe in Bukarest am Sonntag.

Bevor etwa 18 Millionen Rumänen am Sonntag darüber abstimmten, ob der konservative Amtsinhaber Klaus Johannis oder die ehemalige Ministerpräsidentin Viorica Dancila von der postkommunistischen PSD nächster Präsident oder nächste Präsidentin des Landes sein wird, tauchten in Rumäniens sozialen Medien etliche Falschmeldungen auf - die sich gegen Johannis und die ihm nahestehende Regierung richteten.

So wurden alte Lügen wieder aufgewärmt, denen zufolge Johannis sich illegal bereichert habe oder plane, rumänische Kinder leichter von Ausländern adoptieren zu lassen. Die am 4. November vereidigte neue Regierung habe vor, die Renten zu kürzen, hieß es auch. Höhepunkt der Lügenkampagne: eine geklonte Facebook-Seite des neuen Finanzministers Florin Citu, auf der dieser scheinbar ankündigte, die Gehälter von Millionen im Ausland lebenden Rumänen ebenso zu besteuern wie alle Geldtransfers an ihre Verwandten in Rumänien.

Die verbreiteten Lügen und Fälschungen hätten ein einziges Ziel gehabt, stellte der Fernsehsender Digi24 fest: die Chancen von Johannis zu verringern und die der Postkommunistin Dancila zu erhöhen. Die vor Kurzem mit einem Misstrauensvotum im Parlament gestürzte Regierungschefin hatte Auftrieb vor der Stichwahl bitter nötig. Bei der ersten Wahlrunde am 10. November, bei der 14 Kandidaten antraten, sammelte Dancila gerade 22 Prozent der Stimmen ein - gegenüber fast 38 Prozent für Johannis. Zudem sagten etliche Umfragen voraus, dass Johannis in der Stichwahl gegen Dancila recht deutlich gewinnen würde.

Die Fälschungsversuche gingen bei einem wichtigen Teil der Wähler offenbar nach hinten los: den im Ausland lebenden Rumänen. Von denen hatten am 10. November 675 000 gewählt, so viele wie nie zuvor. Nicht einmal drei Prozent hatten für Dancila gestimmt. Bei der Wahl am Sonntag zeichnete sich eine noch höhere Beteiligung der Auslandsrumänen als zwei Wochen zuvor ab - Vorwahlanalysen zufolge dürften sie fast ausschließlich für Amtsinhaber Johannis stimmen.

Sollte dieser den erwarteten Wahlsieg einfahren, wäre er für weitere fünf Jahre Präsident Rumäniens. Die ungleich schwerere Aufgabe als die Bestätigung Johannis' kommt aus Sicht des Präsidenten und seiner politischen Verbündeten, der liberalkonservativen Partei PNL, aber erst im kommenden Jahr. Die Regierung ist lediglich eine Übergangsregierung, die sich spätestens im Herbst 2020 zur Wahl stellen muss - und bis dahin im Parlament nur in Einzelfällen Zustimmung für Gesetzesvorhaben erwarten kann. Die mit Abstand stärkste Partei aber, die sowohl die Präsidenten beider Parlamentskammern wie die meisten Ausschussvorsitzenden stellt, ist bis dahin die PSD. Die Partei zehrt noch von einem überwältigenden Wahlsieg im Dezember 2016.

Zudem ist die PSD, die die Infrastruktur der rumänischen Kommunisten erbte, in vielen Regionen stark vernetzt und trommelt dort gegen die Regierung. Der neuen Arbeitsministerin Violeta Alexandru zufolge sollen Rentenauszahlungen durch die Post vielerorts verzögert worden sein, um die Schuld daran der neuen Regierung anzulasten. Im Kreis Dolj etwa überwies die Filiale der staatlichen CEC-Bank etlichen Rentnern Bezüge, die angeblich von der neuen Regierung gekürzt worden seien - und redete sich später mit einem technischen Fehler heraus.