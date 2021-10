Rumäniens Verteidigungsminister Nicolae Ciucă soll neuer Ministerpräsident werden. Am Donnerstag schlug Staatspräsident Klaus Iohannis den 54 Jahre alten Ex-Generalstabschef und Politiker der derzeit regierenden bürgerlichen Partei PNL dem Parlament für das Amt des Premiers vor. Unklar war zunächst, welche Parteien Ciucă im Parlament unterstützen würden. Ciucă ( hat sich insbesondere in den Jahren 2001 bis 2004 als Befehlshaber der rumänischen Missionen in Afghanistan und im Irak an der Seite der US-Streitkräfte einen Namen gemacht. Er gilt seit langem als Favorit von Staatspräsident Iohannis. Rumänien steckt seit dem Zusammenbruch der Koalition zwischen PNL und der kleinen öko-liberalen Partei USR in einer schweren Führungskrise.