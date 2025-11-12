Rumänien will seine künftigen Energieprojekte mit engeren Bündnissen am Schwarzen Meer vor russischen Bedrohungen schützen. Einen entsprechenden Entwurf für die nationale Verteidigungsstrategie für die Jahre 2025 bis 2030 stellte Präsident Nicusor Dan am Mittwoch in Bukarest vor. Das Land, das an die Ukraine grenzt und der Europäischen Union sowie der Nato angehört, soll durch das Gasprojekt Neptun Deep im Jahr 2027 zum größten Gasproduzenten der EU aufsteigen. Das Projekt wird von der mehrheitlich zum österreichischen Konzern OMV gehörenden OMV Petrom und dem staatlichen rumänischen Gasproduzenten Romgaz betrieben. „Russlands militärische Haltung, seine Aggression gegen die Ukraine und insbesondere nach 2014 die erhebliche Militarisierung der Halbinsel Krim gefährden die Sicherheit der Schwarzmeerregion“, heißt es in dem Entwurf.