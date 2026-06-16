Gerade ist die Zeit der großen Luftfahrt- und Militärmessen, die Hersteller präsentieren dort die neuesten Kampfjets, Drohnensysteme und Panzer. Erst auf der ILA in Berlin, nun auf der Rüstungsmesse Eurosatory bei Paris, wo es vor allem um die Land- und Luftverteidigungssysteme der Zukunft geht. Es ist ein großes Stelldichein von Managern, Politikern und Offizieren, in diesem Jahr wird dabei besonders viel über das Knirschen in der deutschen-französischen Verteidigungszusammenarbeit gesprochen.