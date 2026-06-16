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Nach dem FCAS-AusEs knirscht schon wieder in der deutsch-französischen Rüstungskooperation

Lesezeit: 4 Min.

Kanzler Merz und der französische Staatschef Macron haben das Kampfjet-Projekt FCAS beendet. Nun sieht es auch für andere Vorhaben nicht gut aus.
Kanzler Merz und der französische Staatschef Macron haben das Kampfjet-Projekt FCAS beendet. Nun sieht es auch für andere Vorhaben nicht gut aus. Kay Nietfeld/dpa

Bedenken wegen französischer Dominanz: Nach dem Aus für den FCAS-Kampfjet steigt das Misstrauen zwischen den Partnern auch bei anderen Projekten. Bundestagsabgeordnete fordern „technologische Unabhängigkeit“.

Von Georg Ismar und Anna Lea Jakobs, Berlin/München

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Gerade ist die Zeit der großen Luftfahrt- und Militärmessen, die Hersteller präsentieren dort die neuesten Kampfjets, Drohnensysteme und Panzer. Erst auf der ILA in Berlin, nun auf der Rüstungsmesse Eurosatory bei Paris, wo es vor allem um die Land- und Luftverteidigungssysteme der Zukunft geht. Es ist ein großes Stelldichein von Managern, Politikern und Offizieren, in diesem Jahr wird dabei besonders viel über das Knirschen in der deutschen-französischen Verteidigungszusammenarbeit gesprochen.

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