Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Rüstungsexporte nach Indien trotz der viel kritisierten Menschenrechtslage in dem südasiatischen Land und seiner Konflikte mit Pakistan und China ausweiten. Er begründete das zum Abschluss seiner dreitägigen Indienreise damit, dass er „die Souveränität und Unabhängigkeit“ der Atommacht stärken wolle. „Das kann eben auch bedeuten, dass wir ihnen im Rahmen unserer Rüstungskooperation helfen.“ Die Rüstungskooperation mit Indien werde „in der Zukunft eine größere Rolle spielen, und das ist richtig so“. Er sagte zwar, dass es bei seinem Besuch keine konkreten Vereinbarungen gegeben habe. Aber die politische Grundlage für eine engere Zusammenarbeit sei gelegt. Zum Abschluss seiner Indienreise besuchte Scholz am Samstag Soldaten auf dem Versorgungsschiff Frankfurt am Main der Deutschen Marine, das derzeit zusammen mit der Fregatte Baden-Württemberg im Indopazifik unterwegs ist.