Eine knappe Mehrheit der Deutschen ist aufgrund der Entwicklungen im Gazastreifen gegen Waffenlieferungen an Israel, auch in der Regierung mehren sich die kritischen Stimmen. Aber über welche Rüstungsgüter wird überhaupt gestritten?

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Auch nach eineinhalb Jahren ist kein Ende des Gaza-Kriegs in Sicht. Eine Waffenruhe zwischen der radikal-islamistischen Hamas und Israel kam auch am vergangenen Wochenende nicht zustande. Die Kämpfe in dem dicht besiedelten Küstenstreifen dauern unvermindert an – und mit jedem weiteren Tag wächst die internationale Kritik am Vorgehen der israelischen Armee. Inzwischen äußert sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zunehmend kritisch: Er stellte zuletzt die Verhältnismäßigkeit der israelischen Kriegsführung offen infrage.