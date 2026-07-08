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VerteidigungBundeswehr will umstrittene Laserwaffen beschaffen

Lesezeit: 3 Min.

Anderswo ist die Technik schon weiter: Test einer Laserwaffe der israelischen Streitkräfte.
Anderswo ist die Technik schon weiter: Test einer Laserwaffe der israelischen Streitkräfte. picture alliance/dpa/Israeli Min

Zur Drohnenabwehr soll die Marine ein neuartiges Lasersystem bekommen. Aber die Kosten steigen und steigen. Es gäbe günstigere Alternativen – allerdings nicht aus Deutschland.

Von Georg Ismar und Sina-Maria Schweikle, Berlin

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Es ist wieder eine dieser wundersamen Preissteigerungen, die die Haushälter im Bundestag zunehmend zweifeln, einige auch verzweifeln lässt. Seit der weitgehenden Befreiung der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse werden sie mit Vorlagen des Verteidigungsministeriums zur Beschaffung überhäuft.

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