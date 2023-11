Iran hat nach Regierungsangaben eine Übereinkunft für den Kauf russischer Kampfjets und -hubschrauber getroffen. Der stellvertretende Verteidigungsminister Mehdi Farahi wurde von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim mit entsprechenden Äußerungen zitiert. Danach bezieht die Islamische Republik Kampfjets vom Typ Suchoi Su-35, Kampfhubschrauber des Typs Mil Mi-28 sowie Schulungs-Kampfflugzeuge des Typs Jak-130. Eine Bestätigung Russlands war in der Meldung nicht enthalten. Russland und Iran haben in jüngster Zeit ihre militärische Zusammenarbeit intensiviert. Die iranische Luftwaffe verfügt nur über eine geringe Anzahl an Kampfflugzeugen, darunter ältere US-Modelle, die vor der islamischen Revolution 1979 erworben worden waren.