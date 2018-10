10. Oktober 2018, 18:47 Uhr Rüstung "Es kann nicht sein, dass..."

Mehrere sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete stellen den Export von Waffen nach Saudi-Arabien infrage. Außenminister Heiko Maas dagegen verteidigt die Lieferungen. Er will das Verhältnis zu Riad verbessern.



Von Daniel Brössler und Mike Szymanski , Berlin

In der SPD-Bundestagsfraktion formiert sich der Widerstand gegen weitere Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien - selbst wenn dafür bereits Genehmigungen vorliegen. "Es kann nicht sein, dass wir einmal getroffene Entscheidungen über Rüstungslieferungen nicht zurücknehmen können. Wenn sich die Umstände geändert haben, muss das möglich sein", sagte der SPD-Abgeordnete Florian Post am Mittwoch der Süddeutschen Zeitung. Bereits in einer Fraktionssitzung am Dienstag hatten etliche Abgeordnete Bedenken gegen jüngste Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien angemeldet. Verteidigt wurden sie von Außenminister Heiko Maas (SPD), der sich in den vergangenen Monaten intensiv um eine Entspannung im Verhältnis zu dem Land bemüht hatte. Ende 2017 war der saudische Botschafter zurückbeordert worden, nachdem der damalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) Riad "außenpolitisches Abenteurertum" vorgeworfen hatte. Erst vor wenigen Tagen kehrte der Diplomat nach Berlin zurück.

Waffenlieferungen an Saudi-Arabien sind in der SPD so umstritten, weil ihnen auf Betreiben der Partei im Koalitionsvertrag enge Grenzen gesetzt worden sind. "Wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind", heißt es dort. Die Bundesregierung verweist aber auf den im Koalitionsvertrag vorgesehenen "Vertrauensschutz", wenn nachgewiesen wird, dass bereits genehmigte Lieferungen ausschließlich im Empfängerland verbleiben. Mehrere Abgeordnete meldeten Zweifel an, dass für acht zuletzt gelieferte Patrouillenboote garantiert werden könne, dass sie nicht im Jemen-Krieg eingesetzt werden. Auf Kritik stieß auch die Lieferung von vier Radarsystemen für Artilleriegeschütze. Post, im Wirtschaftsausschuss zuständig für das Thema, sprach sich dafür aus, erteilte Genehmigungen zu revidieren. "Für den Fall, dass Entschädigungen fällig werden, müssen im Haushalt eben Rückstellungen gebildet werden", sagte er. Solche Entscheidungen dürften "nicht einseitig zulasten der betroffenen Arbeitnehmer gehen".

Ein Beschluss wurde in der Fraktion nicht gefasst. Es sei aber die Erwartung deutlich geworden, dass die SPD weitere Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien nicht mittragen werde, berichteten Teilnehmer. Ex-Parteichef Martin Schulz habe gefordert, die SPD müsse nun Prinzipienfestigkeit zeigen, nachdem sie ihren Pragmatismus unter Beweis gestellt habe. Der Abgeordnete Martin Rosemann habe wegen des von Maas geäußerten Bedauerns über "Missverständnisse" im Verhältnis zu Riad vor dem Eindruck eines "Kotaus" gewarnt.

"Wir sind nicht gegen Rüstungsexporte", sagte am Mittwoch Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider. Es komme aber auf ein "hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit" an. Was die Lieferungen an Saudi-Arabien angehe, sei die Entscheidung für die Patrouillenboote bereits 2016 gefallen. "Neue Vorlagen" habe es seinen Informationen zufolge nicht gegeben.