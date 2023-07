Ärger vor Ort, Zweifel an Geldquellen und Expertise. Erst durften zwei Unternehmer ein LNG-Terminal in Lubmin hochziehen, nun auch auf Rügen. Drei Mal traf der Kanzler sie, hat er genau hingeschaut?

Von Georg Ismar

Eigentlich lief alles besser als gedacht für Stephan Knabe und Ingo Wagner. Sie hatten eine Idee, einen Plan und das nötige Kapital, 100 Millionen Euro. Für Kanzler Olaf Scholz kamen der Steuerberater und der Immobilienmanager aus seinem Wahlkreis in Potsdam wie gerufen. Verkörpern sie doch mit ihrer hemdsärmeligen Art das "Deutschlandtempo", das der Kanzler so gerne preist. Bei der im Januar erfolgten Eröffnung des von Knabe und Wagner im Eiltempo realisierten ersten LNG-Terminals in Lubmin lobt er das Projekt als Beispiel dafür, wie schnell es in Deutschland auch mal gehen kann.