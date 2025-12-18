Der Auftritt, der Rüdiger Lucassen gerade mächtig Ärger mit seiner Fraktion bereitet, ist gut zwei Wochen her: Als der Bundestag am 5. Dezember über das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz der Bundesregierung abstimmt, hält Lucassen für die AfD die erste Rede. Eine, für deren Inhalt ihm jetzt Ordnungsmaßnahmen drohen, weil er darin Björn Höcke und dessen Rede zur Wehrpflicht wenige Tage zuvor scharf kritisiert hat. Höcke komme darin, sagt Lucassen, zu dem Schluss, „dass Deutschland es nicht mehr wert sei, dafür zu kämpfen“.