Der AfD -Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen scheint nicht gewillt zu sein, im Streit mit dem Fraktionsvorstand der AfD wegen seiner Kritik an Björn Höcke klein beizugeben. Im Gegenteil: In einem Schreiben an den Fraktionsvorstand, mit dem Lucassen auf das interne Ordnungsverfahren gegen ihn reagiert, kontert er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Und er warnt seine Partei vor einem Absturz „ins Bodenlose“.

Worum geht es? Der Fraktionsvorstand der AfD im Bundestag hat am Montag vergangener Woche ein Ordnungsverfahren gegen den verteidigungspolitischen Sprecher der Fraktion, Rüdiger Lucassen, eingeleitet. Auslöser war eine Rede, die der 74-Jährige Anfang Dezember im Bundestag gehalten hat, als dort über das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz der Bundesregierung abgestimmt wurde. In seinen Ausführungen reagierte Lucassen wiederum auf eine Rede, die der Thüringer Landeschef der AfD, Björn Höcke, wenige Tage zuvor im Erfurter Landtag gehalten hatte. Darin, sagte Lucassen, komme Höcke zu dem Schluss, „dass Deutschland es nicht mehr wert sei, dafür zu kämpfen“. Und er fragte: „Was hätten wohl die Männer und Frauen der Befreiungskriege dazu gesagt? Sie wären diesem Befund niemals gefolgt.“

Damit hatte er Björn Höcke öffentlich scharf kritisiert. Der Fraktionsvorstand begründete das Ordnungsverfahren gegen Lucassen anschließend damit, es stehe der „Verdacht einer Fraktionsschädigung“ im Raum. Das bezog sich aber nicht auf Lucassens inhaltliche Position. Vielmehr warf ihm der Fraktionsvorstand vor, er habe „eine aktuell intensiv geführte innerfraktionelle Debatte in einer Plenarrede zur öffentlichen Kritik der auch innerfraktionell vertretenen Gegenposition gemacht“. Damit habe er „absehbar erhebliche negative Presse ausgelöst“.

Hintergrund ist der Konflikt, den die in weiten Teilen rechtsextreme AfD seit Monaten wegen ihrer Positionierung zur Wehrpflicht austrägt. Lucassen, ein Oberst a.D., ist entschiedener Befürworter der Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die Fraktion im Bundestag war zuletzt jedoch auf die Linie eingeschwenkt, die vor allem die Landesverbände aus dem Osten, darunter allen voran der Rechtsextremist Björn Höcke vorgegeben hatten und die besagt: erst einmal keine Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Bis Freitag vergangener Woche hatte Lucassen Zeit, um Stellung zu nehmen. Das hat er inzwischen getan. Sein vierseitiges Schreiben an den Fraktionsvorstand liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet. In seiner Replik gibt sich Lucassen nun wenig einsichtig, vielmehr äußert er seine „Verwunderung“ darüber, dass sein Fall bereits wenige Stunden nach Bekanntgabe der Einleitung des Ordnungsverfahrens „ein Gegenstand der öffentlichen Berichterstattung wurde“ und bittet darum, dies zu prüfen.

Nach der kurzen Stilkritik wird Lucassen inhaltlich konkreter. Er argumentiert, in seiner Rede im Bundestag Anfang Dezember sei die Wehrpflicht explizit nicht Thema seiner Ausführungen gewesen, er thematisiere auch nicht die Meinungsverschiedenheit innerhalb der Fraktion, vielmehr thematisiere er Höckes Aussage, „dass Deutschland es nicht mehr wert sei, verteidigt zu werden“, schreibt Lucassen. Ihm geht es also um etwas Grundsätzlicheres.

Wie soll die AfD zum Staat und seinen Institutionen stehen?

Höckes Aussage, schreibt Lucassen, habe ebenfalls nichts mit der Wehrpflicht zu tun. „Sie spiegelt eine Haltung wider, die aus meiner Sicht die Daseinsberechtigung unserer Partei ad absurdum führt.“ Höcke habe in seiner Rede den Eindruck einer AfD hinterlassen, die Deutschland aufgegeben habe, diesem Bild habe er widersprochen, schreibt Lucassen. Und er wiederholt, er habe im Bundestag „keinen Ton zur Wehrpflicht“ gesagt. Höcke aber habe seine Fraktion im Landtag eine Aktuelle Stunde über das „Bundesthema“ Wehrpflicht aufsetzen lassen.

Außerdem wirft Lucassen die Frage auf, wie sich die in weiten Teilen rechtsextreme AfD in Zukunft ausrichten soll – und welches Verhältnis sie zum Staat und seinen Institutionen pflegen soll. Anlass ist wieder ein Zitat aus Höckes Rede in Erfurt. Da fragt er: „Was soll der junge Mann mit einer Bundeswehr verteidigen, die keinen Patriotismus und keine Tradition mehr kennt?“ Lucassen schreibt dazu, wenn die AfD und ihre Bundestagsfraktion diesem Duktus folge, verliere sie nicht nur die Soldaten und Angehörigen der Bundeswehr, „sondern auch die potenziellen Wähler, die Staatsverantwortung von uns erhoffen und erwarten“.

Die AfD träumt schließlich davon, Regierungsverantwortung zu übernehmen. In diesem Fall sei sie aber auch für diesen Staat verantwortlich und habe die Aufgabe, „ihn zu führen, zu pflegen und zu beschützen“, schreibt Lucassen. „Wer das nicht akzeptiert, wird in wenigen Wochen scheitern und dann wird es einen Absturz unserer AfD ins Bodenlose geben.“ Eine „Verunglimpfung unseres Staates und seiner Institutionen“ sollte nicht Parteilinie sein, schreibt er und bezieht sich dabei auf Höckes Zitat zur Bundeswehr, die keinen Patriotismus und keine Tradition mehr kenne. Um Teil einer Regierung zu werden, dürfe die AfD zudem nicht nur die eigene Parteiblase bedienen, sondern müsse zusätzliche Wählerschichten gewinnen, schreibt Lucassen.

Wie es nun weitergeht, ist offen. Ob und gegebenenfalls welche Ordnungsmaßnahme gegen Lucassen verhängt werden soll, darüber werde der Fraktionsvorstand voraussichtlich erst in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr sprechen, hieß es am Montagabend aus Kreisen des Fraktionsvorstandes.