Der britische Wirtschaftsminister Peter Kyle hat Berichte über einen bevorstehenden Rücktritt von Premierminister Keir Starmer zurückgewiesen. Er habe keinen Grund zu der Annahme, dass diese wahr seien, sagte Kyle am Sonntag dem Sender Sky News. ⁠Die Zeitung Observer hatte zuvor berichtet, dass Starmer voraussichtlich am Montag seinen Rücktritt ankündigen und einen Zeitplan für sein Ausscheiden ‌vorlegen werde. Der Druck auf Starmer hatte sich am ‌Freitag deutlich erhöht, als sein parteiinterner Rivale Andy Burnham einen Sitz im Parlament gewann. Dies ermöglicht ihm eine formale Kandidatur für den Labour-Vorsitz. Wirtschaftsminister Kyle sagte mit Blick auf Starmer weiter: „Heute arbeitet er hart, wie an jedem anderen Tag, an dem ich Keir je erlebt habe.“ Zuvor war ‌der Bericht des Observer bereits in Regierungskreisen zurückgewiesen worden.