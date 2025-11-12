Zum Hauptinhalt springen

Neue Sozialdezernentin der Region Hannover„Ich nehme diese Vorbehalte wahr und ernst“

Lesezeit: 4 Min.

Anne Spiegel am Dienstag nach ihrer Wahl in der Regionsversammlung Hannover.
Anne Spiegel am Dienstag nach ihrer Wahl in der Regionsversammlung Hannover. (Foto: Shireen Broszies/dpa)

Wegen ihres Umgangs mit der Flutkatastrophe im Ahrtal trat Anne Spiegel als Ministerin zurück. Nun soll sich die Grüne um die sozialen Probleme von 1,2 Millionen Menschen in der Region Hannover kümmern. Eine gute Idee?

Von Jana Stegemann, Hannover

Der Protest war unmissverständlich: 135 rote Grabkerzen flackerten am Wochenende neben 135 dunklen Kreuzen auf dem Opernplatz in Hannover. Jedes Kreuz stand symbolisch für einen Menschen in Rheinland-Pfalz, der in der Ahrtal-Flut 2021 sein Leben verlor. Am Dienstagmittag standen Kreuze und Kerzen für eine Mahnwache vor dem „Haus der Region“ in Hannover.

