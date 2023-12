Von Peter Burghardt

Wenn Rudy Giuliani wieder einen neuen Tiefpunkt erreicht hat, dann wird gern an seine besseren Zeiten erinnert. Das illustriert die Fallhöhe. Als Staatsanwalt legte sich dieser Mann in den Achtzigerjahren mit der New Yorker Mafia an. Als Bürgermeister stand er zwischen 1994 und 2001 im Ruf, die Stadt aufgeräumt und in ihrem schlimmsten Moment beherzt angeführt zu haben. "America's Mayor" nannte ihn Oprah Winfrey nach dem Terror von 9/11, das Magazin Time kürte ihn damals zur Person des Jahres.