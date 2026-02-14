Also – ist jetzt alles wieder gut? Mögen sich Amerika und Europa nach der Rede von Marco Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz wieder? Schließlich war das ja die große, die ganz große Frage, die über dem Auftritt des US-Außenministers am Samstagmorgen im Hotel Bayerischer Hof hing: Repariert er den Schaden, den Vizepräsident J. D. Vance vor einem Jahr mit seinem Auftritt angerichtet hatte? Verkleinert Rubio die „Kluft“ im transatlantischen Verhältnis, die Bundeskanzler Friedrich Merz tags zuvor in seiner Eröffnungsrede diagnostiziert hatte?