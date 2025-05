Es ist noch gar nicht so lange her, da verkam Marco Rubio zur Randerscheinung im Orbit von Donald Trump . Gut, der hatte ihn zum Außenminister ernannt, was verbündete Staaten beruhigte. Ein Konservativer, ja, aber immerhin kompetenter und mutmaßlich verlässlicher als andere Kabinettsmitglieder. Beinahe hätte Trump den Sohn von Exilkubanern und vormaligen Senator aus Florida sogar zu seinem Running Mate und dann Stellvertreter gemacht, ehe er sich stattdessen für J. D. Vance entschied.

Doch dann saß Rubio in seinem neuen Amt als Secretary of State zusammengesunken daneben, als der US-Präsident Ende Februar im Oval Office vor Kameras den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij demütigte, assistiert von Vize Vance. Rubio hatte da offenbar nicht viel zu sagen. Dabei war er früher Verteidiger der Ukraine gewesen und Falke im Verhältnis zu Russland. Wichtiger schien Trump inzwischen auch sein New Yorker Immobilienpartner und Golffreund Steve Witkoff zu sein, eigentlich Nahost-Beauftragter. Witkoff wurde zu Wladimir Putin entsandt, er kümmert sich auch um die Verhandlungen mit Iran und Gespräche in Israel.

Spötter erinnerten sogleich an die republikanischen Vorwahlen 2016, als Trump seinen damaligen Rivalen Rubio als „Little Marco“ veralberte. Machte sich der Außenminister jetzt an seiner Seite klein? Mittlerweile allerdings ist seine Bedeutung verblüffend gewachsen, zumindest formell. Anfang Mai ernannte ihn der Präsident fürs Erste auch zum Nationalen Sicherheitsberater, Vorgänger Mike Waltz war unter anderem wegen eines missglückten Signal-Chats in Ungnade gefallen.

Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater zugleich, das gab es seit Kissingers Zeiten nicht mehr

Seither ist Marco Rubio also Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater zugleich, das gab es seit den Zeiten von Henry Kissinger nicht mehr. Er sitzt bei Krisen sozusagen doppelt am Tisch im Situation Room. Außerdem leitet er gegenwärtig die Reste der von Elon Musk demolierten Hilfsorganisation USAID sowie das Nationalarchiv. Vier Staatsämter auf einmal, das ist in der neueren US-Geschichte einzigartig – und das nach einem so unauffälligen Start. Was war da passiert?

Nun, der ehemalige Reagan-Bewunderer scheint sich rasch in einen Trump-Mann verwandelt zu haben, Abteilung Maga. Nach dem Rausschmiss Selenskijs sagte Rubio bei CNN, dieser solle sich dafür entschuldigen, „unsere Zeit verschwendet zu haben“. Hatte Rubio nicht Putin früher einen Kriegsverbrecher genannt? Als Außenminister bestehe seine Aufgabe „im Auftrag des Präsidenten derzeit darin, Frieden zu schaffen und diesen Konflikt und diesen Krieg zu beenden“, erwiderte er. Bei Fox News erklärte er den russischen Angriffskrieg dann zum Stellvertreterkrieg zwischen den USA, von denen die Ukraine unterstützt werde, und Russland. Der Kreml stimmte zu.

Solche Fernsehauftritte in seinem Sinn imponieren Trump. Rubio lande regelmäßig Volltreffer, berichtete ein Informant aus dem Weißen Haus dem Portal Axios, das ihn zum „Minister mit vielen Hüten“ erklärte. „Wenn ich ein Problem habe, hat er Antworten“, soll Trump demnach gelobt haben. „Er kann die Dinge in Ordnung bringen.“ Der Präsident ziehe ihn für alles hinzu, wird ein anderer Insider zitiert. „Wenn Trump einen mag und einem vertraut, gibt er einem alles. Marco ist gut aufgestellt.“ Rubio durfte mit nach Mar-a-Lago und zum Wrestling nach Miami. Rubio genießt laut Eingeweihten auch das Vertrauen von Trumps Stabschefin Susie Wiles und arbeitet eng mit ihrem Stellvertreter Steven Miller zusammen, einem Hardliner.

Germany solle „seinen Kurs ändern“, schrieb Trumps Chefdiplomat

Als der deutsche Verfassungsschutz die AfD für „gesichert rechtsextremistisch“ erklärte, schrieb Trumps Chefdiplomat, dass Deutschland seinem Geheimdienst gerade „neue Befugnisse zur Überwachung der Opposition erteilt“ habe: „Das ist keine Demokratie – es ist verkappte Tyrannei.“ Wirklich extremistisch sei nicht die populäre AfD, so Rubio, „sondern die tödliche Einwanderungspolitik des Establishments mit offenen Grenzen, die die AfD ablehnt.“ Germany solle „seinen Kurs ändern“.

Germany solle seinen Kurs ändern, verlangte Rubio bei anderer Gelegenheit. Das Gespräch mit ihm sei aber gut verlaufen, sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul (li.) zu ihrem Treffen. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Das klang, als wolle er Vance nach dessen Europa-Brandrede bei der Münchner Sicherheitskonferenz rechts überholen. Vor dem Besuch von Bundesaußenminister Johann Wadephul in dieser Woche durfte ein Autor auf der Homepage des State Department nachlegen: „Der demokratische Rückschritt Europas hat nicht nur Auswirkungen auf die europäischen Bürgerinnen und Bürger, sondern beeinträchtigt zunehmend die Sicherheit und die wirtschaftlichen Beziehungen der USA sowie das Recht auf freie Meinungsäußerung amerikanischer Bürger und Unternehmen“, schrieb er. Rubio habe deutlich gemacht, „dass das Außenministerium immer im nationalen Interesse der USA handeln wird.“

Rubio und Wadephul unterhielten sich dann gut, wie der Gast aus Berlin versicherte, es gebe weiterhin Gemeinsamkeiten. Am Tag des Besuchs, es war sein 54. Geburtstag, gab der US-Außenminister allerdings verschärfte Regeln bekannt, die auch Deutschland betreffen. Rubio verkündete Beschränkungen „für ausländische Staatsangehörige, die für die Zensur geschützter Äußerungen in den Vereinigten Staaten verantwortlich sind“. Das richtet sich nicht zuletzt gegen Kritiker von Beiträgen in sozialen Netzwerken.

US-Konsulate vergeben vorläufig keine Gesprächstermine mehr für Ausländer, die an amerikanischen Unis studieren oder unterrichten wollen. Offiziell soll genauer geprüft werden, was Antragsteller im Internet von sich geben. Unter dem Vorwurf von Antisemitismus und Nähe zu Hamas wurden in den USA schon Genehmigungen gecancelt. „Unter der Führung von Präsident Trump“, wie es in Rubios Presseerklärung heißt, werde man auch „aggressiv“ die Visa chinesischer Studierender widerrufen: „Neue Visapolitik stellt Amerika an die erste Stelle, nicht China.“

„Anfällig für ideologische Vereinnahmung und Radikalismus“

America First, ganz im Sinne von Donald Trump. Das State Department will Rubio umbauen, 18 Prozent der Mitarbeiter sollen gehen. Er verspricht „eine Verschlankung dieser aufgeblähten Bürokratie“ – nach Art des Multimilliardärs Musk, bis vor Kurzem Trumps Sparkommissar. Mit dem Unternehmer hatte sich Rubio im März noch gestritten, er war Musk zu sanft erschienen, jetzt folgt er schneidig dem Willen seines Präsidenten.

Mehr als 300 Abteilungen und Büros sind betroffen, besonders Programme für Flüchtlinge, Menschenrechte und Demokratieförderung. Ämter, „die sich als anfällig für ideologische Vereinnahmung und Radikalismus erwiesen haben“, würden abgeschafft oder umstrukturiert, „um ihren angemessenen Aufgabenbereich und die außenpolitischen Prioritäten der Regierung besser widerzuspiegeln“.

Das Bureau of Population, Refugees and Migration zum Beispiel soll sich verstärkt darum kümmern, Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung loszuwerden. Fragt sich nur, wie das bei der wachsenden Zahl der Latinos in den USA ankommt, angetrieben von einem Mann, der Spanisch spricht und dessen Eltern einst Kuba verließen. Schon vor Jahren, während Trumps erster Präsidentschaft, hatte das damalige Senatsmitglied Rubio ihm geraten, im Zuge seiner Kuba-Politik im State Department aufzuräumen. Nun macht er Tabula rasa – auch im Nationalen Sicherheitsrat, den der Mehrzweck-Minister ja ebenfalls anführt.

Mehrere Mitglieder dieses National Security Council wurden am Freitagnachmittag vor einer Woche entlassen. Es sieht so aus, als solle Trump auch in diesem Kreis nur noch von ihm uneingeschränkt loyalen Menschen umgeben werden. Experten allerdings fragen sich, ob dieser Kampf gegen den vermeintlichen „Deep State“ der nationalen Sicherheit wirklich dienlich ist. Noch dazu gilt der unterwürfige Verteidigungsminister Pete Hegseth unter Fachleuten als ausgesprochene Fehlbesetzung.

Marco Rubio jedenfalls ist unterdessen so präsent, dass J. D. Vance glatt neidisch werden könnte. Man weiß nie, wie lange Trumps Gunst hält, und es sind noch dreieinhalb Jahre: Aber schon wird spekuliert, ob bei den Wahlen 2028 der Vize Vance für die Republikaner ins Rennen gehen wird – oder womöglich der Mehrfachfunktionär Rubio, Trumps ehemaliger Little Marco.