Marco Rubio war auf eine Art begeistert, wie es nur Amerikaner in Europa sein können. Er sei zum ersten Mal in Budapest und freue sich, „in dieser unglaublichen Stadt“, „an diesem großartigen Ort“ zu sein, sagte er am Montag. Es sind allerdings nicht Sehenswürdigkeiten wie Viktor Orbáns prächtiger Amtssitz im Karmeliterkloster, die den amerikanischen Außenminister in die ungarische Hauptstadt geführt haben. Sondern genuin amerikanische Interessen. Ungarn bezieht für den Geschmack der US-Regierung nämlich zu viel Energie aus Moskau. Bis zu 80 Prozent des ungarischen Öl- und Gasverbrauchs werden nach wie vor von Russland abgedeckt. Wenn es nach den Amerikanern geht, soll sich das in Zukunft ändern und Ungarn auch Flüssigerdgas aus den USA einkaufen.