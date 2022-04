Russische Währung:Warum der Rubel nicht ins Bodenlose stürzt

Wechselkurse auf einer Anzeigentafel in Moskau: Wie sie zustande kommen, ist vielen ein Rätsel.

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Vielleicht, so hat es der russische Volksmund lange gesagt, sind die einzig verbliebenen ehrlichen Massenmedien die Tafeln für Devisenkurse in den Innenstädten. In roten Ziffern blinken dort die tagesaktuellen Rubelkurse auf kleinen, viereckigen Anzeigetafeln. 82 Rubel und 85 Kopeken muss man aktuell für einen US-Dollar auf den Tisch legen. Allerdings: Wie ehrlich dieser Devisenkurs tatsächlich ist, daran gibt es immer mehr Zweifel.