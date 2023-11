Von Arne Perras

Man hört es jetzt überall: "Modell Ruanda". In Europa überschlagen sich die Debatten zur Migration und rücken ein Land in Ostafrika ins Licht: Ruanda, das kaum größer ist als Hessen. Und doch scheint das Land in manchen Köpfen gewaltige Hoffnungen zu nähren, dass es zum sicheren Drittstaat taugen könnte, um jene Migranten aufzunehmen, die Europa nicht haben will.