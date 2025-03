Ruanda hat die diplomatischen Beziehungen zu Belgien mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Dies gab die Regierung des ostafrikanischen Landes bekannt. Belgiens Diplomaten in Ruanda müssen das Land nun innerhalb von 48 Stunden verlassen.

Grund für den Zerfall der Beziehungen zwischen Ruanda und der ehemaligen Kolonialmacht Belgien ist die Position Brüssels im Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo. In einer Erklärung beschuldigt Ruanda Belgien, „seine neokolonialen Wahnvorstellungen aufrechtzuerhalten“. Belgien habe in dem Konflikt eindeutig Partei ergriffen und würde „systematisch gegen Ruanda mobilisieren, indem es Lügen und Manipulationen einsetzt“. Weiter hieß es, dass dies dem Versuch diene, sowohl Ruanda als auch die Region zu destabilisieren.

Belgien hat Ruanda wiederholt offen kritisiert und die Europäische Union aufgefordert, Ruanda wegen seiner Unterstützung für die Miliz M23 zu sanktionieren. Belgiens Außenminister Maxime Prevot bedauerte die Reaktion Ruandas und erklärte in einer Stellungnahme auf X, dass diese unverhältnismäßig sei.

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo toben seit Jahrzehnten Kämpfe zwischen Rebellen, Milizen und der Armee um Macht und die Kontrolle über Bodenschätze. Aufgrund der Unterstützung aus Ruanda konnte die M23-Miliz weite Teile der Provinzen Nord- und Südkivu einnehmen, darunter auch die Millionenstädte Goma und Bukavu. Die Demokratische Republik Kongo will am Dienstag eine Delegation nach Angola entsenden, um Gespräche zur Beilegung des eskalierenden Konflikts zu führen.

Nach Regierungsangaben sind seit Januar mindestens 7000 Menschen bei den Kämpfen ums Leben gekommen. Es ist die schwerste Eskalation des Konflikts seit mehr als einem Jahrzehnt. Die kongolesische Regierung, die Vereinten Nationen und westliche Staaten werfen dem Nachbarstaat Ruanda vor, die Rebellen mit Waffen und Truppen zu unterstützen. Die Regierung in Kigali weist diese Vorwürfe zurück. Die Wurzeln des Konflikts reichen bis zum Völkermord in Ruanda 1994 zurück. Nach UN-Angaben sind mehr als sieben Millionen Menschen in der Region auf humanitäre Hilfe angewiesen.